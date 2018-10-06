Майя Чибурданидзе стала послом доброй воли Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в Минске

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послом доброй воли Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Минске стала чемпионка мира по шахматам Майя Чибурданидзе. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Министерства спорта и туризма Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Чемпионка мира по шахматам, 9-кратная победительница шахматных олимпиад Майя Чибурданидзе согласилась стать послом доброй воли Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдет в 2022 году в Минске", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в 2022 году Беларусь станет организатором Всемирной шахматной олимпиады. Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми. Заявка белорусской делегации нашла поддержку у большинства участников ассамблеи. В борьбе за право проведения крупного международного спортивного события Беларусь опередила Республику Корея и Тунис.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук гарантировал международной федерации проведение олимпиады согласно всем требованиям.-0-