Максим Мирный и Филипп Освальд не смогли выйти в полуфинал теннисного турнира в Германии

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на турнире в немецком Галле (призовой фонд - 1,7 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале парного разряда белорусско-австрийский тандем уступил бразильско-польскому дуэту Марсело Мело / Лукаш Кубот - 7:6 (7:2), 3:6, 4:10.-0-
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