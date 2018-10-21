Максим Мирный и Филипп Освальд уступили в финале Кубка Кремля

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд проиграли в финале Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем матче мужского парного разряда московского турнира Максим Мирный и Филипп Освальд встречались с американским дуэтом Остин Крайчек / Раджив Рам и уступили в двух сетах - 6:7 (4:7), 4:6.-0-