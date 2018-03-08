Максим Мирный сыграет в паре с Райаном Харрисоном на кортах Индиан-Уэллса

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский теннисист Максим Мирный на турнире в Индиан-Уэллсе будет играть вместе с американцем Райаном Харрисоном, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче парного разряда белорусско-американский тандем встретится с голландско-румынским дуэтом Жан-Жюльен Ройер / Хория Текау. Для 40-летнего Максима Мирного нынешний турнир в Индиан-Уэллсе уже 18-й по счету. Он дважды играл в финале парного разряда, но оба раза не смог завоевать титул: в 2002 году вместе со швейцарцем Роджером Федерером, в 2009-м с израильтянином Энди Рамом.

Кроме Мирного на кортах Индиан-Уэллса в этом году играют еще три белорусские теннисистки. Первая из них Арина Соболенко (63-й номер мирового рейтинга) уже вышла во второй раунд, переиграв представительницу США Варвару Лепченко (66) - 7:5, 6:1.

Арина Соболенко вышла во второй раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко (63-й номер мирового рейтинга) встречалась с представительницей США Варварой Лепченко (66). Поединок прошел с преимуществом Соболенко, которая выиграла в двух сетах - 7:5, 6:1.

Позже двукратная победительница этого турнира экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (204) будет соперничать с британкой Хизер Уотсон (70), Александра Саснович (49) встретится с полькой Магдой Линетт (61). Кроме того, Арина Соболенко и Виктория Азаренко в первом круге парного разряда сыграют с американо-канадским дуэтом Слоан Стивенс / Эжени Бушар.-0-