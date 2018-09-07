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Марадона будет совмещать должности в Бресте и Мехико

Спорт 07.09.2018 | 17:36
Диего Марадона. Фото из архива
Диего Марадона. Фото из архива
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" выступил с официальным заявлением относительно вступления аргентинца Диего Марадоны в должность главного тренера мексиканской команды, сообщает БЕЛТА.

"Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб "Динамо-Брест" в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях. Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК "Динамо-Брест" (почетного президента "Динамо-Брест"), одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте брестчан.-0-

Марадона остается в "Динамо-Брест"Марадона остается в "Динамо-Брест"
В мае аргентинец подписал трехлетний контракт с "Динамо-Брест" и занял должность председателя правления. В июле он приехал в Брест, где ответил на вопросы журналистов и отметил, что не против завершить карьеру в Бресте и остаться здесь жить.

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Теги
Брест, знаменитость, Мексика, футбол, чемпионат Беларуси
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