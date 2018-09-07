Марадона будет совмещать должности в Бресте и Мехико

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" выступил с официальным заявлением относительно вступления аргентинца Диего Марадоны в должность главного тренера мексиканской команды, сообщает БЕЛТА.
"Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб "Динамо-Брест" в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях. Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК "Динамо-Брест" (почетного президента "Динамо-Брест"), одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте брестчан.-0-
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