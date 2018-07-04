Марадона посетит 16 июля матч чемпионата Беларуси с участием брестского "Динамо"

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный футболист Диего Марадона посетит матч чемпионата Беларуси 16 июля, в котором брестское "Динамо" примет солигорский "Шахтер". Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе динамовского клуба.
"Возможность приезда в Беларусь Диего Марадона подтвердил 3 июля. Сейчас программа его пребывания разрабатывается и о деталях будет сообщено дополнительно", - рассказала пресс-секретарь "Динамо-Брест" Ольга Хижинкова.
Как сообщалось, аргентинец Диего Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Он будет заниматься вопросами стратегического развития команды, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.-0-
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