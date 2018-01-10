Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Рупольдинге, лучший из белорусов - 23-й

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге, лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который занял 23-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель преодолел дистанцию 20 км с четырьмя огневыми рубежами за 44 мин. 27,9 сек. (0+0+0+1). Чешский биатлонист Ондржей Моравец не допустил ни одного промаха, но уступил в ходе по дистанции французу - + 1 мин. 01,0 сек. Бронзовым призером индивидуальной гонки стал Йоханнес Бё из Норвегии - + 1 мин. 06,3 сек. (0+0+0+1).

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который неплохо стрелял на огневом рубеже и отстал от француза на 3 мин. 45,0 сек. (0+1+0+0). Дмитрий Абашев уступил первому месту более шести минут и разместился на 76-й позиции - + 6 мин. 22,2 сек. (0+2+0+1), Антон Смольский занял 85-е место - + 7 мин.17,0 сек. (1+0+2+1). Роман Елетнов стал 87-м - 7 мин. 33,8 сек. (2+0+3+1).

Общий зачет Кубка мира возглавляет Мартен Фуркад - 612 очков. Лучший из белорусов - Сергей Бочарников, расположившийся на 44-й позиции с 65 баллами.

Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге продолжится индивидуальной гонкой у женщин на 15 км, которая начнется 11 января в 16.20.-0-