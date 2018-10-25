Мартин Клижан и Александр Згировский откроют матч Кубка Дэвиса Словакия - Беларусь

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Братиславе прошла жеребьевка матча второго раунда плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Словакии и Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый игровой день 26 октября в стартовом одиночном поединке в словацкой столице на корт выйдут словак Мартин Клижан (46-й номер мирового рейтинга) и белорус Александр Згировский (1894). После них сыграют Норберт Гомбош (276) и Егор Герасимов.

В субботу, 27 октября, сначала состоится парная встреча, в которой хозяева Мартин Клижан и Филип Полашек будут соперничать с белорусским дуэтом Максим Мирный / Андрей Василевский.

Затем пройдут одиночные поединки: Мартин Клижан - Егор Герасимов, Норберт Гомбош - Александр Згировский.

Победитель матча сохранит прописку в первой группе, а проигравший перейдет во вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.-0-

Фото Белорусской теннисной федерации