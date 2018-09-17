17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс известного тренера по сквошу Ронни Влассакса проходит в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы тренировочного лагеря.

Занятия пройдут по 20 сентября. Тренировки будут организованы для различных уровней подготовки (Beginners, M1, Elite, Kids) на сертифицированных и функциональных кортах спортивно-развлекательного комплекса Falcon club. Будут и курсы для белорусских тренеров по сквошу.

Как отметили организаторы, особое внимание уделяется подготовке юных игроков, в работе с которыми необходимо использовать передовые технологии и наработки, которыми поделится иностранный специалист.

Сквош в Беларуси развивается более пяти лет. В мае 2015 года белорусская ассоциация этого вида спорта принята в европейскую и всемирную федерации сквоша.

За время карьеры Ронни Влассакс подготовил таких известных игроков в этом виде спорта, как Симон Реснер, Рафаэль Кандра, Инета Мацкевица. Во время II Европейских игр в июне 2019 года в Минске сквош будет представлен как показательный вид спорта.-0-