Матч Россия-Уругвай стал для Наталии Орейро самым драматичным на ЧМ по футболу

14 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Матч Россия-Уругвай стал для Наталии Орейро самым драматичным на чемпионате мира по футболу. Об этом популярная актриса и певица рассказала сегодня на "Звездном часе", прошедшем в Международном пресс-центре "Славянского базара в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Наталии Орейро, на матчах в России она не была, но внимательно следила все это время за ходом состязаний по телевизору. Самым драматичным для актрисы стал матч между Россией, за которую болел ее сын, считающий себя аргентинцем, и Уругваем, из которого родом Наталия. "Я очень сильно переживала за свою страну!", - поделилась эмоциями артистка.

"Чемпионат получился потрясающим! Сборная России заслуживала выхода в финал, так как продемонстрировала настоящую игру, ей удалось затронуть сердца всех россиян", - добавила звездная гостья.

Наталия Орейро - популярная актриса и певица, дизайнер, член международного жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018", проходящего в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-