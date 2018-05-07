Матчем между "Днепром" и БАТЭ завершится программа 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершится программа 6-го тура. В Могилеве футболисты местного "Днепра" примут лидера первенства борисовский БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в Минске главный конкурент борисовчан столичное "Динамо" не смогло одолеть гостей из солигорского "Шахтера", завершив поединок вничью - 0:0. Еще один потенциальный претендент на место в призовой тройке брестское "Динамо" потерпело второе поражение, уступив в Жодино местному "Торпедо-БелАЗу" со счетом 0:2.

Результаты остальных встреч тура: "Слуцк" - "Смолевичи" - 1:0, "Торпедо" (Минск) - "Луч" (Минск) - 0:1, "Городея" - "Гомель" - 0:0, "Витебск" - "Минск" - 1:0, "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно) - 1:2.

Положение в лидирующей группе перед сегодняшним матчем: БАТЭ - 15 очков (5 игр), "Динамо" (Минск) - 14 (6), "Витебск" - 11 (6), "Слуцк" - 11 (6), "Торпедо-БелАЗ" - 11 (6).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард "Слуцка" Евгений Шикавка, забивший 5 мячей.-0-