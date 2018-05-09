Матчи чемпионата мира по хоккею в первые пять дней посетили более 200 тыс. болельщиков

Около 200 тысяч зрителей посетили матчи чемпионата мира по хоккею в Дании за пять дней турнира. Об этом сообщает ТАСС.

Матчи чемпионата мира проходят с 4 по 20 мая в Копенгагене ("Роял- Арена") и Хернинге ("Йюске-Банк-Боксен"). Арены обоих стадионов вмещают по 12 тысяч зрителей. В начале турнира организаторы сообщили, что интерес к соревнованиям мирового уровня большой, они ожидали около 450 тыс. зрителей за все время.

На матчи в Копенгаген приехали зрители из тех стран, команды которых играли на этом стадионе, - шведы, чехи и другие фанаты хоккея.

Матчи чемпионата мира 2017 года в Кельне и Париже посетили 686 391 человек. А рекордное количество болельщиков было в 2015 году – тогда на чемпионат мира в Прагу и Остраву прибыли 741 690 человек.