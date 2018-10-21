Месси пропустит "класико" с "Реалом" из-за перелома руки

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси будет отсутствовать три недели, в том числе на игре с мадридским "Реалом". Причина - перелом руки, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
На матче в Барселоне с "Севильей" доминировали хозяева - счет 4:2 в пользу местного клуба. Месси забил гол и оформил голевую передачу. При счете 2:0 на 26-й минуте игры его заменили после столкновения с игроком команды-противника Франко Васкесом.
Медики обнаружили у Месси перелом. Сообщается, что известный футболист не сможет принять участие в шести матчах, среди них и встреча следующего тура чемпионата Испании с "Реалом".
Всего в текущем сезоне 31-летний игрок забил за клуб 12 голов и провел 6 результативных передач в 12 матчах.-0-
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