Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в этом сезоне

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лионель Месси - знаменитый форвард футбольного клуба "Барселона" и капитан сборной Аргентины - стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в текущем сезоне, сообщает ТАСС.
Заработок Месси, учитывая доходы от рекламы, в нынешнем сезоне составляет порядка 125 млн евро. Вторую позицию в рейтинге занял нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, заработавший по итогам сезона около 94 млн евро. Замыкает тройку лидеров футболист сборной Бразилии Неймар с доходом в 81,5 млн евро.
Самым высокооплачиваемым футбольным тренером признан Жозе Моуриньо - наставник клуба "Манчестер Юнайтед". Его доход в нынешнем сезоне составил 26 млн евро.
Лионель Месси восемь раз становился чемпионом Испании в составе "Барселоны", шесть раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. В настоящее время он считается одним из лучших футболистов современности.-0-
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