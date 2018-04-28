Международный теннисный турнир Pinsk Open соберет юниоров из шести стран

28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международный теннисный турнир среди юношей и девушек до 16 лет Pinsk Open пройдет с 28 апреля по 6 мая в Пинске, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор соревнований, старший тренер-преподаватель СДЮШОР №2 Пинска Григорий Горегляд.

В столицу Полесья съедутся сильнейшие юные теннисисты из Беларуси, Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии. Планируется, что в соревнованиях примут участие 74 спортсмена. Юниорский турнир пройдет на открытых теннисных кортах в городском парке культуры и отдыха. Вход на соревнования будет свободным.

Квалификационный отбор состоится 28-29 апреля. Игры основной сетки в личном одиночном и парном разрядах пройдут с 30 апреля по 6 мая. Игры организованы по олимпийской системе - при первом же поражении игрок или пара заканчивает свое выступление в турнире. Матчи состоят из трех сетов с традиционной системой счета и тай-брейком в каждом сете. Победителем турнира становится игрок и пара игроков среди юношей и девушек, одержавшие победу во всех своих матчах. Финалистами (призерами) - игроки, занявшие вторые места в одиночном и парном разрядах. Победители и призеры будут награждены кубками и памятными призами.

Pinsk Open включен в календарь европейских соревнований, которые проходят под эгидой Tennis Europe, и имеет 2-ю категорию Европейской теннисной федерации (ЕТФ). Впервые турнир прошел в 2005 году в Минске, в 2008 году он переехал в Пинск. Международные соревнования проводятся в целях повышения уровня мастерства юных теннисистов, завоевания белорусскими спортсменами рейтинговых очков ЕТФ, проведения работы по отбору спортсменов в национальные и сборные команды Беларуси по теннису и в целях подготовки к выступлению на международных соревнованиях более высокой категории, массового развития и популяризации тенниса.-0-