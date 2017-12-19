Михаил Гордейчук признан лучшим футболистом Беларуси 2017 года

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард борисовского БАТЭ Михаил Гордейчук признан лучшим футболистом Беларуси по итогам 2017 года. Таков результат традиционного ежегодного опроса, утвержденный сегодня на заключительном заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Гордейчук также стал лучшим бомбардиром 27-го чемпионата Беларуси, забив 18 мячей.

Призы лучших по игровым амплуа получат еще два представителя чемпионов страны - голкипер Денис Щербицкий и сербский защитник борисовчан Неманья Милунович. Украинский легионер минского "Динамо" Александр Нойок назван лучшим полузащитником 27-го чемпионата Беларуси.

Специальный приз имени Александра Прокопенко "За футбольный талант и самоотдачу в игре за Беларусь" получит полузащитник борисовского БАТЭ Игорь Стасевич.

Лучшим белорусским тренером 2017 года признан Виктор Гончаренко. Ранее он возглавлял БАТЭ, а сейчас тренирует московский ЦСКА. Под его руководством армейцы входят в число лидеров российского чемпионата, а также неплохо провели групповой этап Лиги чемпионов, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы.-0-