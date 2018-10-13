Мик Шумахер стал чемпионом европейской "Формулы-3"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий гонщик команды Prema, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик Шумахер досрочно стал победителем сезона европейской гоночной серии "Формула-3". Об этом сообщает портал f1news.ru.
Во второй гонке заключительного этапа, который проходит в немецком Хоккенхайме, Шумахер занял второе место, и это позволило ему стать недосягаемым для ближайшего преследователя - британца Дэна Тиктума (Motopark), который финишировал седьмым.
Третья гонка этапа пройдет 14 октября.-0-
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