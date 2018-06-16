Минск и Городея примут первые матчи 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоятся два стартовых матча 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На стадионе ФК "Минск" столичное "Торпедо" в 17.45 примет футболистов "Слуцка". Торпедовцы набрали всего 7 очков и занимают 13-е место, а их сегодняшние соперники имеют 18 зачетных баллов и находятся на 6-й позиции в турнирной таблице.

В 19.45 футболисты "Городеи" на своем поле начнут встречу с "Минском". Обе команды пока не могут похвастаться хорошей игрой и занимают позиции внизу таблицы, набрав по 7 очков.

Лидер первенства борисовский БАТЭ свой поединок 12-го тура проведет 17 июня в гостях у гродненского "Немана". В воскресенье состоятся еще две встречи: "Шахтер" (Солигорск) - "Луч" (Минск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Днепр" (Могилев).

Заключительные матчи этого тура пройдут 18 июня: "Динамо" (Минск) - "Витебск", "Гомель" - "Смолевичи", "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест).

После 11 туров впереди БАТЭ - 28 очков, у минского "Динамо" 24 балла, "Витебск" имеет 23 очка, "Шахтер" и "Неман" набрали по 21 баллу.-0-