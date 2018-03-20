Минск может на самом высоком уровне проводить масштабные шахматные турниры - гендиректор ФИДЕ

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск имеет все возможности, чтобы на самом высоком уровне проводить масштабные шахматные соревнования. Такое мнение высказал генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Джеффри Борг после посещения спортивных объектов белорусской столицы, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации шахмат.

Джеффри Борг приехал в Минск узнать, как идет подготовка к проведению президентского совета ФИДЕ, который пройдет в белорусской столице 6-9 апреля. Не секрет, что Минск выдвигает свою кандидатуру на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Однако у некоторых членов президентского совета ФИДЕ есть сомнения в возможности спортивных объектов Беларуси принять главное шахматное соревнование. Именно поэтому для высокопоставленного представителя ФИДЕ была организована встреча с генеральным директором многофункционального культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена" Николаем Ананьевым, который провел небольшую шахматную делегацию по всем объектам комплекса. Джеффри Борг задавал множество уточняющих вопросов, на которые получил четкие ответы.

Представитель ФИДЕ побывал также в Minsk Marriott Hotel, где будут проживать участники президентского совета, и в спортивно-развлекательный комплекс Falcon Сlub. Гость скрупулезно осмотрел все залы, в которых могут пройти шахматные турниры, обсудил с сотрудниками комплекса многочисленные специфические нюансы проведения соревнований по шахматам. Джеффри Борг также посетил столичную Школу шахмат ФИДЕ в Беларуси, где проходил открытый республиканский турнир будущих шахматных звезд "Проходная пешка-2018", пообщался с шахматистками женской национальной команды Беларуси и тренером сборной Андреем Ковалевым.-0-