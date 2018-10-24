Минск претендует на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" заявила об заинтересованности провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году на минском стадионе "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.
Конкурс по выбору стадиона, где пройдет встреча за Суперкубок-2021, начался 28 сентября 2018 года. Страны, которые заинтересованы принять этот матч, должны отправить свои заявочные досье УЕФА до 15 февраля 2019 года. Затем в мае-июне 2019 года исполком УЕФА назовет ассоциацию, которая примет матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году.
В этом месяце столичному стадиону "Динамо" была официально присвоена четвертая категория УЕФА, что позволяет ему принимать матчи самого высокого уровня.
В 2019 году Суперкубок УЕФА примет турецкий Стамбул, а в 2020-м трофей будет разыгран в португальском Порту.
Ранее АБФФ уже участвовала в конкурсе на проведение в Минске матчей финальной стадии чемпионата Европы-2020, а также Суперкубка УЕФА-2020. Обе попытки не увенчались успехом.
Суперкубок УЕФА - официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Розыгрыш обычно проводится в середине августа. Победителями поединков за Суперкубок становились 24 команды, наиболее титулованными из них являются итальянский "Милан" и испанская "Барселона", выигравшие по пять трофеев. Первым обладателем Суперкубка в 1972 году стал голландский "Аякс" из Амстердама, нынешний обладатель титула - испанский "Атлетико" из Мадрида.-0-
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