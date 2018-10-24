Минск претендует на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" заявила об заинтересованности провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году на минском стадионе "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Конкурс по выбору стадиона, где пройдет встреча за Суперкубок-2021, начался 28 сентября 2018 года. Страны, которые заинтересованы принять этот матч, должны отправить свои заявочные досье УЕФА до 15 февраля 2019 года. Затем в мае-июне 2019 года исполком УЕФА назовет ассоциацию, которая примет матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году.

В этом месяце столичному стадиону "Динамо" была официально присвоена четвертая категория УЕФА, что позволяет ему принимать матчи самого высокого уровня.

Минскому стадиону "Динамо" присвоена высшая категория УЕФА Это позволяет проводить матчи Лиги наций, квалификации чемпионатов мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

В 2019 году Суперкубок УЕФА примет турецкий Стамбул, а в 2020-м трофей будет разыгран в португальском Порту.

Ранее АБФФ уже участвовала в конкурсе на проведение в Минске матчей финальной стадии чемпионата Европы-2020, а также Суперкубка УЕФА-2020. Обе попытки не увенчались успехом.

Суперкубок УЕФА - официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Розыгрыш обычно проводится в середине августа. Победителями поединков за Суперкубок становились 24 команды, наиболее титулованными из них являются итальянский "Милан" и испанская "Барселона", выигравшие по пять трофеев. Первым обладателем Суперкубка в 1972 году стал голландский "Аякс" из Амстердама, нынешний обладатель титула - испанский "Атлетико" из Мадрида.-0-