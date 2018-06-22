22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск примет чемпионат Европы по фехтованию в 2020 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Белорусской федерации этого вида спорта Андрей Губанов.

Решение о проведении турнира принято на конгрессе Европейской конфедерации фехтования (EFC) в сербском Нови-Саде. Как отметил Андрей Губанов, для проведения крупного международного турнира планируется задействовать минский Дворец спорта. "Этот комплекс хорошо известен многим командам после чемпионата Европы для атлетов до 23 лет. Взрослый континентальный форум немного больше по масштабам и по количеству участников, поэтому кроме Дворца спорта хотелось бы задействовать и площади прилегающей ледовой площадки спортшколы БФСО "Динамо". На конгрессе в Сербии представители других стран добрыми словами отзывались о молодежном чемпионате Европы, который в апреле 2017 года состоялся в Минске, и единогласно проголосовали за Беларусь, которая получила право проведения более крупных соревнований в 2020 году", - рассказал заместитель председателя федерации.

В Нови-Саде также принято решение, что чемпионат Европы 2019 года пройдет в немецком Дюссельдорфе. В минском европейском форуме фехтовальщиков в 2020 году планируется участие более 500 спортсменов.-0-