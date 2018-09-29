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"Минск" разгромил футболистов "Днепра" в матче чемпионата Беларуси

Спорт 29.09.2018 | 17:57
Во время матча. Фото ФК "Минск"
Во время матча. Фото ФК "Минск"
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одержали крупную победу над могилевским "Днепром" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева поля уже в первом тайме забили два мяча - на 11-й минуте счет открыл Евгений Шевченко, а незадолго до перерыва отличился Никита Николаевич. Во второй половине игры свой гол забил Дмитрий Бессмертный, последнюю точку поставил Евгений Шевченко, оформивший дубль - 4:0.

Позже солигорский "Шахтер" примет на своем поле "Городею". Центральный поединок этого тура пройдет 30 сентября - на поле "Борисов-Арены" лидер первенства БАТЭ встретится с минским "Динамо", идущим вторым. Также в воскресенье состоятся еще 3 игры: "Смолевичи" - "Торпедо" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск". Тур завершится 1 октября матчем в Гродно между "Неманом" и "Гомелем".

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 54 очка (21 матч), "Динамо" (Минск) - 45 (21), "Витебск" - 44 (21), "Шахтер" - 42 (21).-0-

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Теги
БАТЭ, ФК Динамо-Минск, ФК Шахтер, футбол, чемпионат Беларуси
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