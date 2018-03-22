Минская команда "Партизан" заняла первое место в финале "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская команда "Партизан" заняла первое место в республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе А младшей возрастной группы (игроки 2004-2005 годов рождения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время матча между командами "Партизан" и Минской области.

Болельщики

Во время матча между командами "Партизан" и Минской области.

Финальный турнир "Золотая шайба" завершился сегодня в Ледовом дворце Орши.

В решающем матче ребята минской команды "Партизан" обыграли соперников из солигорского "Шахтера" - 4:1. Жаркой оказалась борьба за бронзовые награды соревнований. Команда "Принеманские Ястребы" из Гродно одолела минский "Беркут" с минимальным преимуществом - 2:1.

Итоговое положение команд: 1."Партизан", 2."Шахтер", 3."Принеманские Ястребы", 4."Беркут", 5."Мираж-2" (Горки), 6."Двина" (Витебск), 7."Вымпел" (Ивацевичский район), 8."Гомель".

Болельщики

Во время матча между командами "Партизан" и Минской области.

Вратарь команды Минской области Алексей Павлющик

После завершения финального матча состоялась церемония закрытия турнира и названы лучшие игроки "Золотой шайбы". Лучшим вратарем признан Сергей Жиголев ("Беркут"), защитником - Максим Арцукевич ("Принеманские Ястребы"), нападающим - Роман Рудковский ("Шахтер"). Лучшим бомбардиром турнира стал Арсений Высоцкий из "Партизана".

В символическую пятерку соревнований вошли Александр Ртищев ("Двина"), Артем Ажгирей ("Беркут"), Валерий Сухан ("Принеманские Ястребы"), Никита Лихорад ("Партизан"), Марк Хамицевич ("Шахтер").

Юные хоккеисты "Партизана", представляющие Октябрьский район Минска, не впервые добились успеха в финальной стадии "Золотой шайбы". Они также были первыми в 2014 году. Год спустя победил минский "Беркут" из Фрунзенского района, а в 2016 и 2017 годах первое место занимали "Грифоны" из Центрального района Минска.

Болельщики

Команда-победительница "Партизан"

Заместитель председателя Оршанского райисполкома Олег Смирновский вручает главный приз турнира капитану команды "Партизан" Матвею Атрашевскому.

Финальный этап "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе (игроки 2004-2005 годов рождения) в дивизионе Б стартует 23 марта в Лиде, а 27-29 марта хоккеисты 2002-2003 годов рождения определят сильнейших в Пружанах.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. С 2006 года в число организаторов соревнований входит Президентский спортивный клуб. Соревнования юных хоккеистов получили массовое развитие во всех районах Беларуси. В дивизионе А выступают команды районов и городов с крытыми катками, а в дивизионе В соревнуются коллективы, где таковых сооружений нет.

Капитан команды "Партизан" Матвей Атрашевский

Команда Минской области, занявшая второе место.

Команда "Принеманские Ястребы" (Гродненская область), занявшая третье место.

Лучший вратарь турнира Сергей Жиголев

Организаторами соревнований выступают Министерство образования, Министерство спорта и туризма, ОО "БРСМ", Федерация хоккея Беларуси, Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и ОО "Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-

Фото Александра Хитрова