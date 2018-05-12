Минские "Цмокi" не прошли в плей-офф Единой лиги ВТБ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не сумели пробиться в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче регулярного сезона минчане уступили в Санкт-Петербурге местному "Зениту" со счетом 76:83 (17:24, 21:29, 26:19, 12:11). Самым результативным в составе гостей стал Дэвид Кравиш, набравший 15 очков.

Подопечные Александра Крутикова одержали 8 побед в 24 проведенных встречах и заняли 9-е место среди 13 участников соревнований.

Четвертьфинальные пары "банковского" турнира: ЦСКА (Москва) - ВЭФ (Рига), УНИКС (Казань) - "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки", "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Автодор" (Саратов).

Первые матчи состоятся 23 мая, победители серий (до трех побед одной из команд) выйдут в "Финал четырех", который пройдет 8-10 июня в Москве.-0-