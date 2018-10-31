Минские "Цмокi" победили кипрский АЕК в Кубке ФИБА-Европа

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали вторую викторию в первом групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси принимали на своей площадке в матче 3-го тура соревнований группы В кипрский АЕК из Ларнаки и выиграли со счетом 87:75 (19:14, 20:25, 25:13, 23:23).

До этого "Цмокi-Мiнск" победили у себя дома бельгийский клуб "Монс-Эно" - 89:82, а затем в болгарском Ботевграде уступили местному "Балкану" со счетом 81:95. В другом поединке 3-го тура баскетболисты "Балкана" обыграли на своей арене гостей из "Монс-Эно" с результатом 78:66.

Турнирное положение после первого круга: "Балкан" - 6 очков, "Цмокi" - 5, АЕК - 4, "Монс-Эно" - 3.

В следующем туре 6 ноября минчане сыграют в гостях у бельгийского клуба. По итогам первого этапа в следующий выйдут по две лучшие команды из 8 групп. На второй групповой стадии к ним присоединятся 8 клубов из Лиги чемпионов. Подопечные Александра Крутикова начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, но уступили по сумме двух встреч польскому клубу "Торунь" - 61:87 (в гостях) и 90:73 (дома).

Женская команда "Цмокi-Мiнск" 1 ноября во втором туре группы С Еврокубка примет гостей из краковской "Вислы". На старте чемпионки Беларуси переиграли в Стамбуле турецкий "Бешикташ" - 68:63, а польская дружина у себя дома была сильнее российской "Инвенты" из Курска - 76:58.-0-