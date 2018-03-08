Минские "Цмокi" сыграли вничью с итальянским "Авеллино" в первом матче 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели первый матч 1/8 финала розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Александра Крутикова играла в гостях у итальянского "Авеллино" и завершила встречу вничью - 70:70 (18:17, 12:15, 25:13, 15:25). Самыми результативными в составе чемпионов Беларуси стали Дэвид Кравиш и Джастин Грей, в активе которых по 16 очков.

Ответный поединок за выход в четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа состоится 14 марта в Минске. Победитель пары "Цмокi" - "Авеллино" в борьбе за путевку в полуфинал встретится с победителем противостояния между литовской "Утеной" и венгерской "Альбой". В их первой игре баскетболисты "Утены" победили на своей арене со счетом 87:74.

Результаты остальных матчей 1/8 финала: "Гронинген" (Нидерланды) - "Клуж" (Румыния) - 103:76, "Вентспилс" (Литва) - "Баккен Беарз" (Дания) - 73:93, "Керавнос" (Кипр) - "Нижний Новгород" (Россия) - 62:77, "Венеция" (Италия) - "Керменд" (Венгрия) - 83:5, "Остенде" (Бельгия) - "Морнар" (Черногория) - 84:71, "Сассари" (Италия) - "Ле Портель" (Франция) - 72:55.

Встречи 1/4 финала пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы - 11 и 18 апреля, два решающих поединка за главный приз состоятся 25 апреля и 2 мая. В прошлом сезоне обладателем трофея стали баскетболисты "Нантерра", победившие по сумме двух финальных матчей другой французский клуб "Элан Шалон" - 58:58 и 82:79.-0-