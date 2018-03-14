Минские "Цмокi" завершили выступление в Кубке ФИБА-Европа, уступив "Авеллино" в 1/8 финала

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не смогли выйти в четвертьфинал розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, уступив по сумме двух встреч итальянскому "Авеллино", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси на столичной арене "Фалькон Клуба" проиграли итальянской команде во втором поединке 1/8 финала со счетом 72:81 (14:24, 18:13, 16:20, 24:24). Самым результативным в составе минчан стал Александр Кудрявцев, набравший 11 очков. После провальной первой четверти, в которой "драконы" уступили гостям 10 очков, вернуться в игру у подопечных Александра Крутикова не получилось и в итоге борьбу за трофей продолжит "Авеллино". Первая встреча на площадке итальянцев завершилась вничью - 70:70.

Баскетболисты "Авеллино" в борьбе за путевку в полуфинал встретятся с литовской "Утеной", которая одолела по сумме двух встреч венгерскую "Альбу" - 87:74 (дома) и 76:78 (в гостях).

Встречи 1/4 финала пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы - 11 и 18 апреля, два решающих поединка за главный приз состоятся 25 апреля и 2 мая. В прошлом сезоне обладателем трофея стали баскетболисты "Нантерра", победившие по сумме двух финальных матчей другой французский клуб "Элан Шалон" - 58:58 и 82:79.-0-