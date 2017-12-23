Минское "Динамо" добилось успеха в выездном матче с "Ладой" в чемпионате КХЛ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" добилось успеха в выездном матче с "Ладой", победив со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане продолжают выездную серию и добились важной победы в Тольятти. На последний рубеж обороны "зубров" вернулся голкипер Юнас Энрот, который пропускал предыдущий матч в Ярославле. Вновь будет выступать за "Юность" и нападающий Максим Парфеевец, у которого завершился пробный контракт.

"Лада - Динамо-Минск" - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Тольятти. Ледовый дворец "Лада-Арена. 4512 зрителей.

"Лада": Красоткин (Иванников); Ежов - Геноуэй, Капустин - Новотны - Харпер; Дьяков - Аляев, Белоусов - Зернов - Бочаров; Костромитин - Кириллов, Нестеров - Соин (к) - Мастрюков; Журавлев - В.Стрельцов - А.Стрельцов; Моренец.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов), Граньяни - Денисов (к), Скилле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Лисовец - Хенкель, Лингле - Китаров - Амброжейчик; Павлович - Волков - Дрозд; Знахаренко, Когалев.

Шайбы: 1:0 - Зернов (Белоусов, 11.03,в большинстве). 1:1 - Буйницкий (Осипов, 18.15). 1:2 - Фонтэйн (Знахаренко, 34.39).

Броски: 30 -18.

Штраф: 2 - 16.

Тольяттинцы активно начали встречу и несколько раз угрожали воротам "Динамо". Первый опасный момент гости создали лишь в середине стартового периода. Вскоре Александр Павлович нарушил правила, и "Лада" вновь перехватила инициативу. Усилиями Георгия Белоусова и Дениса Зернова, которые провели образцово-показательную комбинацию, хозяева повели в счете - 1:0. Отыграться минчане сумели перед самым перерывом. Хозяева площадки неудачно пытались выбросить шайбу из своей зоны, нападающий "зубров" Дмитрий Буйницкий сумел блеснуть индивидуальными действиями и сравнять счет, отправив шайбу кистевым броском под перекладину ворот - 1:1.

Во втором периоде подопечные Горди Дуайера чаще играли в обороне, соперники имели небольшое преимущество. Однако, действуя на высокой скорости, хозяева допускали ошибки. В одном из таких эпизодов на 35-й минуте форвард минчан Джастин Фонтэйн вошел в зону "Лады" и бросил над ловушкой голкипера Антон Красоткин, который выбрал неправильную позицию - 2:1. Под занавес матча минчанам пришлось выдержать непростой отрезок, когда на две минуты был удален Александр Китаров, но переиграть Юнаса Энрота тольяттинцам не удалось.

Благодаря победе, минскому "Динамо" удалось набрать три балла и теперь в активе команды 58 очков после 44 матчей. "Зубры" всего на три балла отстают от восьмого места, которое занимает московский "Спартак" в Западной конференции, гарантируюшее участие в плей-офф десятого сезона КХЛ.

Очередной матч "Динамо" проведет в Челябинске, где 25 декабря сыграет с "Трактором". Это будет заключительная игра в выездной серии, после чего минчане вернутся домой и 29 декабря примут на своей площадке питерский СКА.-0-