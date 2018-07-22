Минское "Динамо" одолело "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили "Ислочь" со счетом 1:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей игры динамовцы имели небольшое преимущество и реализовали его на 66-й минуте, когда Владимир Хващинский поразил ворота Егора Хаткевича.

Результаты других игр: БАТЭ (Борисов) - "Минск" - 2:0, "Гомель" - "Днепр"(Могилев) - 2:0, "Городея" -"Торпедо" (Минск) - 0:0, "Неман" (Гродно) - "Слуцк" - 0:3, "Луч" - "Динамо" (Брест) - 1:1.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 44 очка (17 матчей), "Динамо" (Минск) - 37 (16), "Витебск" - 34 (16), "Шахтер" - 32 (16), "Слуцк" - 30 (17).

В понедельник, 23 июля "Смолевичи" в Борисове сыграют с жодинским "Торпедо-БелАЗом". Матч солигорского "Шахтера" и "Витебска" перенесен на более поздний срок.-0-