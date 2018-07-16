Мирный и Освальд победили на старте теннисного турнира в Швеции

Максим Мирный. Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд успешно стартовали на турнире в шведском Бастаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала Мирный и Освальд одолели аргентинско-испанский дуэт Федерико Дельбонис / Роберто Баэна - 6:3, 1:6, 10:8.

Турнир в Бастаде, общий призовой фонд которого составляет 501 тыс. евро, завершится 22 июля.-0-