МОК назвал семь претендентов на проведение зимней Олимпиады 2026 года

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список стран, претендующих на проведение зимней Олимпиады 2026 года, сообщают информагентства.
Заинтересованность в проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года выразили семь стран: Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина д'Ампеццо, Милан, Турин), Турция (Эрзурум), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм) и Швейцария (Сьон).
Столица Олимпиады-2026 будет определена на сессии МОК в сентябре 2019 года.-0-
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