МОК опубликовал критерии приглашения российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане

25 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал перечень критериев, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В списке из 17 пунктов, в частности, значится, что спортсмен исключается из списка потенциальных участников Игр в случае применения к нему санкций со стороны комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, нарушения атлетом антидопинговых правил на протяжении карьеры, а также на основании дополнительных данных, предоставленных международными спортивными федерациями.

5 декабря исполком МОК приостановил членство ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России не сможет выступить в Олимпиаде-2018 в полном составе. Однако МОК сохранил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.-0-