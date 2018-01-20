МОК сократил число российских атлетов для участия в Олимпиаде в Пхенчхане

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет сократил число российских атлетов из предварительной заявки в 500 спортсменов на 111 человек. Такое заявление распространила пресс-служба МОК.

Из заявки на зимние Игры исключены фамилии, которые фигурировали в ходе расследования комиссии Дениса Освальда. В Олимпиаде в Республике Корея не смогут принять участие 51 российский тренер и 10 медицинских работников.

Кроме того, российские атлеты, оставшиеся в списке, должны будут пройти дополнительное допинг-тестирование.

Окончательный список допущенных на Игры российских спортсменов будет опубликован не ранее 27 января. В этот день будут выписаны официальные приглашения на Олимпиаду в Пхенчхан.-0-