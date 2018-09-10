Молодежная сборная Беларуси по футболу с крупным счетом уступила Хорватии в квалификации к ЧЕ

Во время матча

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила Хорватии со счетом 0:4 в квалификации к чемпионату Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся в Гродно на стадионе "Неман" и прошел под контролем команды с Балкан.

У гостей забитыми мячами отличились Марин Яколиш (16-я минута), Иван Шуньич (44), Ален Халилович (46), Йосип Брекало (65).

В другом матче группы 1 футболисты Греции в гостях обыграли Чехию - 2:1.

Турнирное положение: Греция - 22 очка (8 матчей), Хорватия - 19 (8), Чехия - 13 (8), Беларусь - 11 (8), Молдова - 4 (8), Сан-Марино - 0 (8).

Заключительные две игры в отборочном цикле к чемпионату Европы молодежная сборная Беларуси проведет 11 октября с Чехией на своем поле и 16 октября на выезде с Грецией.-0-

Фото Леонида Щеглова