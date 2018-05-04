Морозова и Бузарнеску проиграли в финале теннисного турнира в Праге

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и румынка Михаэла Бузарнеску не смогли стать победительницами парного разряда на турнире в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем матче белорусско-румынская пара уступила другому интернациональному тандему Николь Меличар (США) / Квета Пешке (Чехия) - 4:6, 2:6.

На турнире в подмосковных Химках белоруска Вера Лапко (111-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал, где ее соперницей будет россиянка Анастасия Потапова (328).

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (47) на турнире категории "Премьер" в Мадриде вышла в решающий раунд квалификации, в котором сыграет с сербкой Ольгой Данилович (255).-0-