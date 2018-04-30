Московский "Локомотив" может стать чемпионом России после 14-летнего перерыва

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" сегодня могут стать чемпионами России после 14-летнего перерыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для завоевания третьего в истории чемпионского титула команде Юрия Семина нужно обыграть в гостевом поединке 28-го тура футболистов "Краснодара". Именно под началом Семина "Локомотив" становился чемпионом России в 2002 и 2004 годах.

В одном из центральных матчей 28-го тура российского первенства "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграл вничью (0:0) с московским ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Очковыми потерями конкурентов воспользовался московский "Спартак", переигравший в Перми футболистов "Амкара" со счетом 2:0. С таким же результатом "Ростов" с белорусом Тимофеем Калачевым в составе обыграл гостей из "Тосно".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Локомотив" - 57 очков (27 матчей), "Спартак" - 53 (28), ЦСКА - 52 (28), "Зенит" - 50 (28), "Краснодар" - 47 (27).-0-