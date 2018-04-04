Московский ЦСКА победил СКА и сравнял счет в серии плей-офф Западной конференции КХЛ

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА победил на своей площадке СКА со счетом 2:1 (0:0, 0:1., 2:0) и сравнял счет в серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основные события матча в Москве развернулись во втором и третьем периодах. Питерская команда, которая является действующим обладателем Кубка Гагарина, открыла счет на 34-й минуте. Автором гола стал Вячеслав Войнов. ЦСКА сумел перехватить инициативу в третьем периоде. Сразу же после отдыха Мэт Робинсон кистевым броском отправил шайбу под перекладину ворот СКА, а Валерий Ничушкин вовремя сыграл на добивании шайбы у ворот гостей - 2:1.

Счет в серии до четырех побед в противостоянии ЦСКА и СКА стал - 2:2. Следующий матч между этими командами состоится 6 апреля.

В Восточной конференции казанский "Ак Барс" в борьбе с челябинским "Трактором" ведет 3:0 и находится всего в одном шаге от выхода в финале Кубка Гагарина.-0-