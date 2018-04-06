Московский ЦСКА с минимальным счетом обыграл хоккеистов СКА и вышел вперед в серии плей-офф

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА с минимальным счетом 1:0 обыграл СКА и вышел вперед в серии плей-офф Западной конференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственная шайба в матче, который прошел в Санкт-Петербурге, была заброшена под занавес третьего периода. В составе москвичей отличился Кирилл Капризов. Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу ЦСКА. Шестая игра состоится 8 апреля в Москве.
В Восточной конференции финалист плей-офф в борьбе за Кубок Гагарина определился ранее. Казанский "Ак Барс" выиграл четыре матча подряд у челябинского "Трактора" и ожидает своего соперника в борьбе за почетный трофей.
Обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона в КХЛ является питерский СКА.-0-
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