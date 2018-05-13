Московский ЦСКА завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко заняли второе место в чемпионате России и получили право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче заключительного, 30-го тура премьер-лиги армейцы сегодня победили на своем поле махачкалинский "Анжи", во главе с белорусом Вадимом Скрипченко со счетом 2:1.
Чемпион России московский "Локомотив", досрочно обеспечивший себе путевку в группу ЛЧ, проиграл сегодня тульскому "Арсеналу" 0:2.
Еще один столичный клуб "Спартак" уступил в московском дерби "Динамо" 0:1 и, заняв 3-е место, выступит в квалификации чемпионской Лиги.
Во втором по рангу континентальном турнире - Лиге Европы - сыграют "Зенит" из Санкт-Петербурга и "Краснодар".
Лучшим бомбардиром российской премьер-лиги стал голландский легионер "Спартака" Квинси Промес, на лицевом счету которого 15 мячей.
Футболисты "Тосно" и хабаровского СКА покидают элитный дивизион российского чемпионата, уступив свои места "Оренбургу" и самарским "Крыльям Советов". Лучшим бомбардиром в составе "крылышек" стал белорусский форвард Сергей Корниленко, забивший 15 мячей.
В стыковых поединках за право выступить в премьер-лиге в следующем сезоне "Анжи" сыграет с красноярским "Енисеем", а пермский "Амкар" будет соперничать с "Тамбовом". Матчи состоятся 17 и 20 мая.-0-
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