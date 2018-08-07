Мужская и женская сборные Беларуси по биатлону продолжают подготовку к сезону в Антхольце

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по биатлону продолжают подготовку к сезону в итальянском Антхольце, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
В составе женской команды на учебно-тренироворчные сборы отправились олимпийские чемпионки Пхенчхана Ирина Кривко и Динара Алимбекова, а также Дарья Юркевич и Анна Сола. В мужскую команду вошли Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский и Виктор Кривко.
Как отметили в федерации биатлона, подготовка продлится до 26 августа, после чего биатлонисты вернутся в Беларусь. Следующий сбор состоится в сентябре в спорткомплексе "Раубичи" и будет совмещен с участием в чемпионате страны по летнему биатлону.
Кубок мира по биатлону в сезоне 2018/2019 годов стартует 2 декабря в словенской Поклюке.-0-
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