Мужская команда "Минска" впервые победила в Кубке Содружества по хоккею на траве

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда клуба "Минск" впервые победила в Кубке Содружества по хоккею на траве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Решающие матчи состоялись на искусственном поле в парке имени Максима Горького в Минске. Минчане под руководством главного тренера Сергея Дроздова победили во всех трех матчах. На старте турнира они победили российскую команду "Динамо-Электросталь" - 6:3, затем "Минск" был сильнее брестского "Строителя" - 5:3, а в заключительной игре обыграл украинскую команду "ОКС-ШВСМ" из Винницы - 7:4.

Лучшим нападающим Кубка содружества был признан Максим Онофриюк (ХК "ОКС ШВСМ"). Лучшим защитником - Дмитрий Луппа (ХК "Минск"). Лучшим вратарем - Роман Рогов (ХК "Динамо-Электросталь").

Международный турнир прошел в девятый раз. Первым обладателем Кубка стал брестский "Строитель", после два года подряд победителем был клуб из Украины "Олимпия-Колос". С 2013 по 2017 год в турнире побеждали хоккеисты "Динамо-Электростали".-0-