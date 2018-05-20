Мужская сборная Беларуси по волейболу победила Албанию в первом туре Евролиги

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси победила Албанию со счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) в первом туре "серебряной" Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче группы В, который завершился на площадке " Чижовка-Арены", подопечные Виктора Бекши являлись фаворитами. Однако гости показали, что не собираются оставаться в роли аутсайдеров европейского волейбола. Нападающие албанцев уверено действовали при атаках с краев сетки. В итоге две партии прошли в упорной борьбе. Лишь в заключительном, третьем, сете белорусская команда усилиями Родиона Мискевича и центральных блокирующих смогла перехватить инициативу. Наиболее результативным игроком в составе хозяев площадки стал Артур Удрис (14 очков). У хозяев индивидуальными действиями проявил себя диагональный Антон Кафарена (16 баллов).

В другом матче группы В команда Хорватии нанесла поражение Венгрии - 3:0.

Следующий матч в Европейской волейбольной лиге сборная Беларуси проведет 23 мая. В Минске наши волейболисты примут соперников из Хорватии, а завершат домашнюю серию 26 мая поединком с Венгрией.-0-