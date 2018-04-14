На чемпионате мира по футболу арбитры смогут прерывать матчи из-за проявлений расизма

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арбитры предстоящего чемпионата мира по футболу смогут прерывать или даже переносить матчи, если заметят проявления расовой дискриминации со стороны спортсменов или болельщиков. Об этом сообщают СМИ.

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести инструктаж среди арбитров, которые отправятся на чемпионат мира-2018 в Россию. В частности, судьям объяснят, как обнаруживать проявления расизма во время футбольных матчей и какие меры применять в подобных ситуациях.

Арбитры будут наделены дополнительными полномочиями для пресечения дискриминации. Кроме них за порядком на трибунах будут следить специальные наблюдатели.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.-0-