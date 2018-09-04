На футбольный матч Лиги наций между сборными Беларуси и Сан-Марино продано уже 5,5 тыс. билетов

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первый матч Лиги наций между сборными Беларуси и Сан-Марино по футболу продано уже 5,5 тыс. билетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Билеты на предстоящую игру в Минске активно реализуются в онлайн-режиме и в точках продаж через билетного оператора. Национальная сборная Беларуси 8 сентября проведет первый официальный матч на стадионе "Динамо" после реконструкции арены, которая вмещает более 22 тыс. зрителей. На данный момент подопечные Игоря Криушенко готовятся к старту турнира на комплексе полей АБФФ.

Новую форму сборной Беларуси по футболу представили болельщикам в Минске Во время презентации каждый желающий смог приобрести билеты на ближайшие матчи сборной, а также новую футбольную атрибутику национальной команды.

Игра в группе 2 Лиги наций против команды Сан-Марино состоится 8 сентября в 19.00. На следующий день сборная Беларуси отправится в Кишинев, где 11 сентября в 21.45 на стадионе "Зимбру" встретится с командой Молдовы.

Кроме этих команд соперниками белорусов будут футболисты Люксембурга, встреча с которыми состоится 12 октября в Минске. По итогам группового турнира борьбу за единственную путевку в финальный этап Евро-2020 продолжат победители четырех квартетов.-0-