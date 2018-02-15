На зимней Олимпиаде в Пхенчхане будет разыграно 9 комплектов наград

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний день в олимпийском Пхенчхане может стать одним из самых насыщенных по количеству разыгрываемых наград. Если не помешает погода, то своих обладателей обретут 9 комплектов медалей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участники соревнований по биатлону выступят в двух индивидуальных гонках. Первыми в 11.15 по минскому времени стартуют женщины, чья классическая гонка на 15 км накануне была отменена из-за сильного ветра. На нее у белорусок заявлены олимпийская чемпионка Сочи-2014 в этой дисциплине Дарья Домрачева и бронзовый призер прошлых Игр Надежда Скардино. На старт также выйдут Ирина Кривко и Динара Алимбекова. В 14.05 мужчины начнут гонку протяженностью 20 км с четырьмя огневыми рубежами. В ней Беларусь также представят четыре стреляющих лыжника: Максим Воробей, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников и Роман Елетнов.

В соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции 10 км свободным стилем выступят три представительницы Беларуси: Полина Сероносова, Юлия Тихонова, Валентина Каминская.

На горнолыжных трассах планируется разыграть два комплекта наград. Мужчины, среди которых будет белорусский спортсмен Юрий Данилочкин, определят призеров в скоростном спуске. В состязаниях женщин в гигантском слаломе выступит Мария Шканова.

С большим вниманием белорусские болельщики будут следить за квалификационным этапом турнира по фристайлу в лыжной акробатике среди женщин. В числе участников олимпийская чемпионка сочинских Игр опытнейшая Алла Цупер, а также ее молодые подруги по сборной Беларуси Анна Гуськова и Александра Романовская.

Без белорусов будут определены призеры в конькобежном спорте, фигурном катании, санном спорте и сноуборде.

Следить за олимпийскими соревнованиями можно на телеканалах "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5".-0-