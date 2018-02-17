На зимней Олимпиаде в Пхенчхане будет разыграно 9 комплектов наград

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане один из самых насыщенных дней - спортсменам предстоит разыграть 9 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Медальный почин фристайлистки Анны Гуськовой попытаются поддержать белорусские биатлонистки Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Ирина Кривко, которые выступят в гонке с массового старта на 12,5 км с четырьмя заходами на стрельбище.
В женской лыжной эстафете 4х5 км белорусские спортсменки Анастасия Кириллова, Юлия Тихонова, Полина Сероносова и Валентина Каминская постараются составить конкуренцию признанным фаворитам.
Горнолыжница Мария Шканова выступит в заключительном для себя виде соревновательной программы - супергиганте.
Белорусские фристайлисты - мастера лыжной акробатики олимпийский чемпион Антон Кушнир, Максим Густик и Станислав Гладченко выйдут на старт квалификации с надеждой войти в число 12 соискателей олимпийских наград.
Без белорусских спортсменов будут разыграны медали в состязаниях по фигурному катанию, фристайлу (ски-слоупстайл), шорт-треку, прыжкам на лыжах с трамплина и скелетону.-0-
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