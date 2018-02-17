На зимней Олимпиаде в Пхенчхане будет разыграно 9 комплектов наград

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане один из самых насыщенных дней - спортсменам предстоит разыграть 9 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Медальный почин фристайлистки Анны Гуськовой попытаются поддержать белорусские биатлонистки Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Ирина Кривко, которые выступят в гонке с массового старта на 12,5 км с четырьмя заходами на стрельбище.

В женской лыжной эстафете 4х5 км белорусские спортсменки Анастасия Кириллова, Юлия Тихонова, Полина Сероносова и Валентина Каминская постараются составить конкуренцию признанным фаворитам.

Горнолыжница Мария Шканова выступит в заключительном для себя виде соревновательной программы - супергиганте.

Белорусские фристайлисты - мастера лыжной акробатики олимпийский чемпион Антон Кушнир, Максим Густик и Станислав Гладченко выйдут на старт квалификации с надеждой войти в число 12 соискателей олимпийских наград.

Без белорусских спортсменов будут разыграны медали в состязаниях по фигурному катанию, фристайлу (ски-слоупстайл), шорт-треку, прыжкам на лыжах с трамплина и скелетону.-0-