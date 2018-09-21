Начался отбор кандидатов на проведение III Европейских игр

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) объявили отбор кандидатов на проведение третьих континентальных Игр в 2023 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Данное решение принято на заседании Исполнительного комитета ЕОК в Стокгольме и начнется с диалога в соответствии с мерами, инициированными Международным олимпийским комитетом (МОК) и Олимпийской повесткой-2020.

EOК приглашает любой город или города, заинтересованные в том, чтобы принять у себя крупнейшее европейское мультиспортивное мероприятие, к обсуждению такой возможности с национальными олимпийскими комитетами своих стран и EOК.

"Заинтересованность в проведении III Европейских игр высказали города со всего континента, но теперь, когда началась официальная процедура, мы хотели бы более подробно поговорить с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, чем Игры могут быть полезны этим городам и их жителям, - сказал президент EOК Янез Кочиянчич. - Уверены, что с точки зрения соотношения затрат и отдачи Европейские игры предоставляют отличные возможности".

Европейские игры, которые проводятся один раз в четыре года, должны стать элитным мероприятием, которое собирает под своими знаменами лучших спортсменов континента. "Мы верим в экономически эффективные, устойчивые Европейские игры, которые могут уступать только Олимпиаде. В Минске, например, только один из 12 спортивных объектов, предназначенных для проведения Европейских игр, должен был быть построен с нуля. Мы тесно сотрудничаем с хозяевами с самого начала, чтобы гарантировать, что принимающие форум города и страны получат положительное и долгосрочное наследие, насколько это возможно", - подчеркнул Янез Кочиянчич.

Последний срок подачи конкурсных документов на проведение III Европейских игр - 28 февраля 2019 года. Организатор будет объявлен в преддверии II Европейских игр 2019 года, чтобы следующая столица Игр смогла перенять опыт у белорусских коллег.-0-