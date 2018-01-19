Начинающие горнолыжники в "Силичах" разыграют первые награды сезона

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском горнолыжном центре "Силичи" (Логойский район) 21 января пройдет открытое первенство Беларуси по горнолыжному спорту среди любителей Silichy Kids Masters Cup 2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования пройдут в дисциплине слалом-гигант. Их участниками станут дети в возрастных категориях 3-5, 6-9 и 10-12 лет. Побороться за призовые места смогут все желающие при условии подачи заявки в оргкомитет с помощью родителей или законных представителей. Как ожидается, борьбу поведут не только любители, но и юные горнолыжники, уже имеющие некоторый опыт. Для начинающих спортсменов в возрасте до 10 лет организаторы предусмотрели отдельный зачет.

Любой участник на месте соревнований сможет взять снаряжение напрокат. На 20 января в "Силичах" на учебной трассе с 18.00 до 20.00 запланирована тренировка участников.

Непосредственно соревновательный день начнется с регистрации и выдачи стартовых номеров. Кроме того, спортсменам будет предоставлена возможность еще раз просмотреть трассу. Стартовый городок откроется на склоне в 11.00, результаты будут определяться по сумме времени двух попыток.

Юных горнолыжников, занявших первые три места в каждой возрастной категории, наградят дипломами, медалями и призами. Организует соревнования РУП "Республиканский горнолыжный центр "Силичи" при поддержке спонсоров.

Планируется, что в день проведения детского турнира в "Силичах" будут функционировать все трассы для любителей горных лыж, где они смогут оттачивать свое мастерство. Как сообщалось, на этом спортобъекте уже открыта трасса №1 и ряд других.

Другой горнолыжный центр страны (ГСОК "Логойск") анонсирует открытие основного склона в самое ближайшее время. По техническим причинам оно было перенесено со вчерашнего дня на другой срок. Сейчас в комплексе принимают посетителей 3-я, 4-я и 5-я, учебная и тюбинговая трассы. Сегодня и в субботу они работают до 2.00 ночи, в воскресенье - до 22.00. В "Логойске" отмечают возрастающий интерес населения к активному зимнему отдыху на горнолыжных трассах после практически бесснежного начала зимы.-0-