2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Пхенчхана в эстафете Надежда Скардино приняла решение завершить карьеру биатлонистки. Эту информацию именитая спортсменка подтвердила корреспонденту БЕЛТА.

"Много думала о том, продолжать или нет. Поговорили с главным тренером Юрием Альберсом, руководством федерации - они приняли мое решение завершить карьеру. Сейчас буду отдыхать. Планов, чем буду заниматься, пока не строю, все-таки слишком много лет работала без перерыва. Хочу просто осмотреться вокруг", - сказала Надежда Скардино.

Она поблагодарила болельщиков за поддержку все 15 лет, что была в национальной команде Беларуси.

За время карьеры наиболее значимых успехов Надежда Скардино добилась в 2018 году в Пхенчхане, став олимпийской чемпионкой в эстафете. Также на ее счету бронзовая наград Игр в Сочи и третье место на чемпионате мира по биатлону в эстафете.-0-