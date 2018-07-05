5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Александр Павлович подписал новый контракт с ХК "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Капитан "зубров" заключил годичное одностороннее соглашение. В прошлом сезоне форвард сыграл за минчан 56 матчей и набрал 13 (7+6) очков и 44 минуты штрафа при показателе полезности "-6". Всего же на счету Александра Павловича 263 матча в КХЛ и 49 (26+23) результативных баллов.

Как рассказали в стане "зубров", главный тренер команды Горди Дуайер прибудет в Минск 10 июля, а с 14 июля динамовцы начнут подготовку к сезону на базе спорткомплекса "Раубичи". В ходе подготовки к сезону-2018/2019 "Динамо" проведет спарринг 2 августа с "Сибирью", а также примет участие в двух турнирах. C 5 по 11 августа минчане отправятся на Кубок губернатора Нижегородской области, в котором помимо белорусской команды сыграют "Торпедо" (Нижний Новгород), московское и рижское "Динамо", "Спартак" и "Автомобилист". С 21 по 26 августа "зубров" ждет традиционный турнир в Риге. Соперниками минчан станут рижское "Динамо", ярославский "Локомотив", казанский "Ак Барс" и швейцарский "Давос".

Первый матч в новом сезоне КХЛ подопечные Горди Дуайера проведут 3 сентября в Казани, где встретятся с обладателем Кубка Гагарина-2018 "Ак Барсом".-0-